Kot so po poročanju portala 24ur sporočili člani projekta LIFE Lynx, ki si prizadeva oživiti populacijo risov v Sloveniji, saj je bila ta zaradi sorodstvenega parjenja močno ogrožena, je v sredini meseca maja GPS-ovratnica risinje Neže, potomke doseljenega risa Goruja in rezidentne risinje Teje, poslala signal smrtnosti. Predstavniki Biotehniške fakultete, ki sodelujejo v projektu, so takoj odšli ...