Izterjava neizplačanih preživnin je mogoča tudi brez sodne poti RTV Slovenija Začele so veljati spremembe zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ki omogočajo enostavnejšo in hitrejšo pot do nadomestila preživnine v primerih, ko se ta otrokom ne izplačuje.

