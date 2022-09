(ZAPIS) Zato dragi Borut, niti ne verjamem, da boš dragemu Urošu in dragemu Andreju na pismo resno odgovoril Večer Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je predsednika države in varuha človekovih pravic pozval, da obsodita spodbujanje sovražnega govora. Z zapisom se je oglasila dolgoletna novinarka in urednica Ilinka Todorovski.

