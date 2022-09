To so ukrepi, s katerimi bo vlada ublažila posledice podražitev Maribor24.si Gre za sveženj regulacije cen elektrike in plina ter znižanega DDV na energente. Vlada je ob vse večjem pritisku cen energije, ki so ga še okrepile posledice ruskega napada na Ukrajino, ukrepala v treh korakih. V prvem je naslovila cene pogonskih goriv, v drugem draginjo na področju cen elektrike in plina, v tretjem pa še rast cen hrane. Drugi in najbolj izrazit korak je bil julija narejen z omeji ...

Sorodno





























Oglasi