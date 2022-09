Generalni direktor ruskega naftnega podjetja Lukoil Ravil Maganov je umrl pri padcu skozi okno moskovske bolnišnice, poročanje tiskovne agencije Interfax povzemajo tuje tiskovne agencije. Policija je sprožila preiskavo, po poročanju medijev pa je najverjetnejši vzrok samomor. V bolnišnici so Maganovu diagnosticirali težave s srcem in depresijo. Kot izpostavlja nemška tiskovna agencija dpa, to ni prva […]