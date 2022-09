A1 Slovenija predstavlja Ultra brezžični dostop do interneta in televizije Računalniške novice A1 Slovenija je danes predstavil svojo najnovejšo storitev A1 Ultra. Ta deluje na omrežju 5G, slovenskim gospodinjstvom pa prinaša novo brezžično tehnologijo za hitro povezovanje v svetovni splet in izjemno izkušnjo televizije.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Internet

Ultra Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Goran Dragić

Janez Janša

Borut Pahor