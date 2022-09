Čeprav je Slovenija v Nemčijo pripotovala v najmočnejši zasedbi in s prvim zvezdnikom prvenstva Luko Dončićem, se v slovenski izbrani vrsti zavedajo, da bo pot do medalje trnova in dolga. Slovenijo prvi pravi test čaka že prvi dan prvenstva proti ekipi, ki je lani pred svojimi gledalci v Kaunasu v odločilni tekmi za odhod na Japonsko klonila s 85:96. Selektor Aleksander Sekulić je po zadnjem treni ...