Vrhunska glasbena doživetja tokrat s poudarkom na primorskih interpretih Primorske novice Z odprtjem pregledne razstave tržaškega slikarja Nandeta Vidmarja in koncertom godalnega komornega orkestra Cantabile bodo jutri v Kanalu slovesno odprli že 43. Kogojeve dneve. Glasbeni festival, ki v kraj že desetletja privablja vidne slovenske pa tudi tuje izvajalce klasične vokalne in instrumentalne glasbe, bo odzvanjal do 9. oktobra.

