Najvišjo globo so dobili Mariborčani Sportal Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je sporočil sklepe o kaznovanju zaradi dogajanj na ligaških zelenicah. Najvišjo globo je izdal nogometni zasedbi iz Maribora. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ti so kljub prepovedi prižigali bakle in žaljivo skandirali, bodo Mariborčani prisiljeni plačati tisoč evrov.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana

Maribor

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Goran Dragić

Janez Janša

Bojan Kumer