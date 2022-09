Gospodarsko ministrstvo z bogatim programom na letošnjem 54. Mednarodnem obrtnem sejmu Vlada RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se bo tudi letos udeležilo 54. Mednarodnega obrtnega sejma, ki bo potekal v Celju od 14. do 18. septembra. Ministrstvo bo skupaj z organi v sestavi in izvajalskimi institucijami pripravilo bogat program na razstavnem prostoru kot tudi strokovnih posvetov s področij gospodarstva in turizma. Podjetniki bodo lahko na razstavnem prostoru prejeli informacije o finančnih in drugih podporah podjetjem, na tokratnem sejmu pa se bodo lahko tudi prvič srečali z ministrom na 'Kavi z ministrom'.

Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Goran Dragić

Luka Dončić

Janez Janša

Bojan Kumer