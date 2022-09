V Rusiji začetek vojaških vaj Vostok 2022, sodelujeta tudi Kitajska in Indija RTV Slovenija Rusija je začela z obsežnimi vojaškimi vajami Vostok 2022 na ruskem daljnem vzhodu, ki bodo predvidoma trajale do 7. septembra. Sodeluje več kot 50. 000 vojakov iz več različnih držav, tudi Kitajske, Indije in Sirije.

