Carapaz zmagal, Polanc četrti, Roglič on Evenepoelu in Masu Sportal Zmagovalec 12. etape 77. Dirke po Španiji je Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Jan Polanc (UAE Emirates) je bil četrti. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v cilj prišpel skupaj z Remcom Evenepoelom in Enricom Masom.

