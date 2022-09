Od danes naprej prijava nezgod in poškodb pri delu le še na portalu SPOT Vlada RS Z današnjim dnem, 1. 9. 2022, je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

Sorodno

Oglasi Omenjeni ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Goran Dragić

Luka Dončić

Janez Janša

Bojan Kumer