V živo: Ronaldo na klopi, zdaj je jasno vse! SiOL.net Poletni nogometni prestopni rok je postregel s številnimi odmevnimi posli, klubi v najmočnejših ligah in državah imajo še zadnjo priložnost, da pripeljejo okrepitve s svojih seznamov želja. Najaktivnejši so angleški klubi, ki so to poletje prvič v zgodovini za nakupe zapravili več kot dve milijardi evrov. Današnje vroče dogajanje na tržnici spremljamo v živo.

Sorodno

Oglasi