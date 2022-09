Novomeška OŠ Center do dodatnih učilnic Dolenjski list Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor novomeškega podjetja Pam Aleš Plavec sta včeraj podpisala pogodbo za preureditev manjše telovadnice novomeške Osnovne šole Center v dve učilnici. Mestna občina Novo mesto bo za naložbo brez davka odštela nekaj več kot 185.000 evrov. Dela naj bi končali v treh mesecih, so sporočili z občine. preberite več » ...

