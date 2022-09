Neverjetno: mladenič preživel 20 tisoč čebeljih pikov #video SiOL.net 20-letnega Austina Bellamyja je prejšnji teden pičilo več kot 20 tisoč čebel. Pomotoma je zarezal v njihov panj. Napad je preživel, vendar so ga zdravniki vseeno umetno uspavali. Menda bo brez dolgoročnih posledic, so pa njegovi sorodniki napad z grozo spremljali, saj je izgledal, kot bi imel na sebi črno odejo. Srečni so predvsem, da je preživel.

