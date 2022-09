UKC Ljubljana se bo zaradi tega znašel pod dodatnim pritiskom #video SiOL.net V Zdravstvenem domu Ljubljana so Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC) obvestili, da bo od danes splošna nujna medicinska pomoč spremenila način dela. V UKC zato pričakujejo dodaten pritisk na že preobremenjene urgentne ambulante − internistično prvo pomoč ter urgentni ambulanti infekcijske in nevrološke klinike. Z novim načinom dela bodo huje bolnim pacientom omogočeni hitrejša pot do zaključene obravnave, odpust v domačo oskrbo ali sprejem v bolnišnico, odgovarjajo iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

