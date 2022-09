Dolenjski policisti so v sredo zvečer obravnavali 42-letnika, ki je v osebna vozila meril s puško in številne voznike pošteno prestrašil. Izkazalo se je, da gre za zračno puško, ki so mu jo zasegli. Policisti so v sredo zvečer prejeli več prestrašenih klicev na številko 113, da nekdo v Ratežah na voznike osebnih avtomobilov meri s puško. Policisti iz Novega mesta in Šentjerneja so na kraju zalotil ...