Bosanski zveri se je svet v Sloveniji spremenil SiOL.net Prav posebna je zgodba bosanskega košarkarja Jusufa Nurkića, ki velja za enega najboljših centrov v ligi NBA in jasno tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Splet okoliščin, natančneje novica, kako je njegov oče kot policist onesposobil 14 vročekrvnežev, je pripeljala do tega, da se je začel ukvarjati s košarko. In to v Sloveniji v Laškem, za kar bo vse življenje hvaležen. Ni veliko manjkalo, da bi celo igral za slovensko reprezentanco, proti kateri bo skušal dobro predstavo prikazati v nedeljo na EuroBasketu.

