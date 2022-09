Pohod za junake 3. nadstropja 24ur.com Ne le prvi šolski dan, september je tudi mesec ozaveščanja o otroškem raku. Začel se je s pohodom od Škofje Loke do Ljubljane, pot so prehodili starši junakov 3. nadstropja – z željo, da bi ohrabrili vse, ki se s to zahrbtno boleznijo šele srečujejo, in z misijo, da bi zbrali denar za napravo, s katero bi se otroci lahko delno zdravili tudi v domači postelji. Na pohod, letošnji je že peti, se vsa...

