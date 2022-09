Jaša: Zame ima umetnost moč ustvarjanja realnosti in ne zgolj reflektiranja in komentiranja RTV Slovenija "Delo samo narekuje velikost in svojo prezenco," pravi umetnik Jaša, ki bo s projektom Bloom za en ves dan okupiral celotno poslopje Kina Šiška in tako tudi udejanjil odgovor na vprašanje, kako občinstvo v enem dnevu popeljati skozi desetletje umetnosti.

