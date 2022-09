Lufthansini piloti danes stavkajo, zaradi česar je moral nemški letalski prevoznik odpovedati več letov po Evropi. Odpovedana sta tudi jutranji in popoldanski let v Frankfurt ter popoldanski in večerni let s frankfurtskega na brniško letališče. Samo danes preklicanih 800 letov Lufthansini piloti bodo stavkali zaradi spodletelih pogajanj o plačah, je v četrtek sporočil njihov sindikat Cockpit. Ta z ...