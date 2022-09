Na Tolminskem padla v grapo in se pri tem smrtno ponesrečila 24ur.com Uprava RS za zaščito in reševanje je sporočila, da se je v četrtek smrtno ponesrečila oseba, ki se je v občini Tolmin izgubila malo po 20. uri. Kot so nam povedali na PU Nova Gorica gre za gospo, ki prihaja z območja Severne Primorske, vendar pa ni domačinka. Nekaj pred 23. uro so reševalci pogrešano, ki ni kazala znakov življenja, našli v neprehodni grapi. Z ogledom ni bilo ugotovljenih znakov n...

