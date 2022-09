Zelenski: Rusija medijem prepričuje dostop do nuklearke v Zaporožju Maribor24.si Rusija novinarjem, ki spremljajo ekipo inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ni dovolila dostopa do nuklearke v Zaporožju, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Trditev potrjujejo posnetki izjave vodje IAEA Rafaela Grossija pred elektrarno, na katerih so vidni le mikrofoni ruskih medijev. Svet bi naj videl resnico Grossi se je strinjal, da se ukrajinskim in m ...

