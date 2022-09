Pijan 54-letnik razgrajal v bližini glavne avtobusne postaje v Mariboru, posredovala policija Maribor24.si Mariborski policisti so obravnavali 54-letnega moškega, sicer tujega državljana, ki je kršil javni red in mir v okolici glavne avtobusne postaje v Mariboru. Policisti so v postopku ugotovili, da je bil kršitelj pod vplivom alkohola, v nadaljevanju pa je bil zaradi nevarnosti, da bo še naprej delal prekrške, pridržan v skladu z določili Zakona o prekrških. Poleg tega je bil kršitelju izdan plačilni nalog zaradi kršitev določb Zakona o varstvu javnega reda in miru, so še sporočili iz Policijske uprave Maribor.

