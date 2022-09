Velov ni priznal krivde, obtožbe označil za 'zlonamerne in neutemeljene' 24ur.com Nekdanji direktor Agencije za varnost prometa Igor Velov, ki mu specializirano državno tožilstvo očita jemanje podkupnine, na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču krivde ni priznal. Prepričan je, da gre za zlonamerne in neutemeljene obtožbe in da se bo to skozi postopek tudi dokazalo.

Sorodno

Oglasi