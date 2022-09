Dva astronavta na krovu kitajske vesoljske postaje Tiangong sta uspešno zaključila šesturni sprehod v vesolju, dogradila svoj kabinski modul in preverila njegove funkcije, je sporočila kitajska vesoljska agencija in prvi sprehod na šestmesečni misiji Shenzhou-14, katere namen je dokončati gradnjo omenjene postaje, označila za “popoln uspeh”. “Pozdravljeni vsi. Izstopil sem iz modula. Počutim se do ...