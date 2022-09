Vlada je na včerajšnji seji za v. d. generalnega direktorja direktorata za razvoj kulturnih politik na ministrstvu za kulturo imenovala Dolenjko Tjašo Pureber, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 28. februarja 2023. preberite več » ...