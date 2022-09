Na Osnovni šoli Ljubno ob Savinji so danes slovesno otvorili Prvo pametno podeželsko učilnico. Dogodek so svečano pospremili predsednik države Borut Pahor, ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh in državni sekretar za gozdarstvo dr. Darij Krajčič. Dogodka so se udeležili tudi župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik, ravnatelj Osnovne šole Ljubno ob Savinji mag. Samo Kramer in ...