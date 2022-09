Voznik na begu: Najprej zapeljal proti policistki, nato še v Krko 24ur.com Na Dolenjskem so policisti v četrtek zvečer lovili pobeglega voznika. Ko ga je patrulja poskusila ustaviti, je zapeljal proti policistki, da je ta morala odskočiti, nato pa oddrvel dalje. Policisti so se za njim pognali s sireno in modrimi lučmi, kljub jasnim znakom pa ni ustavil. Zaradi prehitre vožnje je nato zapeljal v Krko in pot nadaljeval peš. Na njegovo nesrečo so ga možje v modrem prepozn...

