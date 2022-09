Mesec: Označevanje kurirjev je nedostojno Dnevnik Ministrstvo za delo podpira prizadevanja sindikata Mladi plus, da se v Ljubljani prepreči oštevilčevanje dostavljalcev hrane pri korporacijah Wolt in Glovo, je dejal resorni minister Luka Mesec. Na to temo bo še danes govoril z ljubljanskim županom...

