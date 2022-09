Vse manj hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 Primorski dnevnik V FJK so danes ob skupnem številu 3643 PCR testiranj in hitrih antigenskih testov potrdili 438 novih okužb z novim koronavirusom. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 141 bolnikov s covidom-19, kar je sedem manj kot včeraj, dva potrebujeta intenzivno zdravljenje. Danes je umrl en bolnik s covidom-19 iz Vidma. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 5370 bolnikov s covidom-19, in sicer 1342 na Tržaškem ...

Sorodno











Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Cvetko Sršen

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić