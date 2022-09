Fiba za blamažo s slovenskimi košarkarji krivi voznika avtobusa 24ur.com Pri Mednarodni košarkarski zvezi so se odzvali na včerajšnji incident pred tekmo z Litvo, ko so slovenski košarkarji zaman čakali na avtobusni prevoz do dvorane. Za neljubi dogodek so okrivili voznika avtobusa, ki se ni držal predvidenega razporeda voženj.

