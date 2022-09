Srbi rutinirano odpravili Nizozemce, Grki na krilih Giannisa do zmage proti Hrvatom 24ur.com Na evropskem prvenstvu v košarki so na sporedu tekme v skupinah C in D. V skupini C v Milanu je bil na vrsti derbi med Hrvaško in Grčijo. Po prvem polčasu popolna dominacija Grkov, ki so vodili za 16 točk, v zaključku tekme pa je Giannis Antetokounmpo poskrbel za zmago z 89:85. Evropski podprvaki Srbi so se na tekmi v Pragi pomerili z Nizozemsko in dvoboj zanesljivo dobili (100:76).

Sorodno













Oglasi