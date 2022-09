Galerija Božidarja Jakca z novo stalno zbirko Vlada RS V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki so 1. septembra odprli novo stalno zbirko, ki je plod večletnega strokovnega dela in donacije del slikarja, grafika in risarja Nandeta Vidmarja (1899-1981). Vidmar sodi med osrednje osebnosti slovenskega likovnega panteona 20. stoletja. Odprtja razstave se je udeležila Špela Spanžel, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Cvetko Sršen

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić