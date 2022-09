“Donald Trump in republikanci MAGA predstavljajo ekstremizem, ki ogroža same temelje naše republike” – Joe Biden Donalda Trumpa in njegove podpornike obtožil, da ogrožajo demokracijo topnews.si Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek v Philadelphiji na predvolilnem shodu pred novembrskimi vmesnimi volitvami opozoril, da Donald Trump in njegovi podporniki ogrožajo demokracijo. Nekdanji predsednik in tisti, ki podpirajo njegovo ideologijo “Naredimo Ameriko spet veliko”, predstavljajo ekstremizem, ki ogroža temelje republike, je opozoril. “Donald Trump in republikanci MAGA predstavljajo ...

