Celjani z zaušnico Kopru, le točka Mure pri zadnji ekipi prvenstva zurnal24.si Nogometaši Kopra so v 8. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Celju z 0:2 (0:2). Nogometaši Gorice in Mure pa so se razšli z neodločenim izidom 0:0.

