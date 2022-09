Joker Out uspelo to, kar je do zdaj Big Foot Mami in Siddharti #video SiOL.net No, zdaj vemo, kje bomo 6. oktobra prihodnje leto. V Stožicah, na koncertu skupine Joker Out. Svojih ciljev mladi glasbeniki nikoli niso skrivali, to so napovedovali, saj je naslednja logična poteza trenutno najbolj vročega benda pri nas, kaj drugega kot napolniti največjo dvorano v Sloveniji. "Če je kdaj čas za to, je to zdaj. Mene je bolj strah vprašanja, kaj potem," se je v intervjuju za Siol.net spraševal kitarist skupine Kris Guštin. A fantje imajo odgovor na to. Po Stožicah ciljajo na Balkan, potem pa kdo ve, kam jih bo ponesel novi val.

Sorodno Oglasi