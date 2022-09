S kampanjo proti stigmatizaciji otrok z redkimi boleznimi v šolah in vrtcih RTV Slovenija V Društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan so ob začetku šolskega leta začeli kampanjo V srcu sem takšen kot ti - bodi moj prijatelj, s katero želijo prispevati k destigmatizaciji otrok z redkimi boleznimi v šolah in vrtcih, pravijo.

