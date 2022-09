Najprej ga je “zaštihal”, nato pa pobegnil Dnevnik Ljubljanski policisti so v četrtek ob sedmih zvečer obravnavali kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Na območju Most sta se sprla 37- in 28-letnik. Starejši osumljenec je z ostrim predmetom poškodoval 28-letnega oškodovanca, nato pa zbežal s...

