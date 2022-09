“To je ta noč, ki daje moč, spet med vami smo vsi,” potem zadonijo elektronski ritmi, zavrtijo se laserji dimna zavesa pade. Kmalu se bo začelo. Potem se drzno oblečene in močno naličene plesalke zavrtijo pred steno, na kateri je, kot v kakšnem filmu, polno majhnih ekranov, tam nekje zadaj začne nabijati bas, mi pred ekrani pa imamo vsaj toliko mravljincev kot tisti, ki so se dejansko drenjali in ...