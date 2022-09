Glavni izvršni direktor družbe Nomago Sandi Brataševec, predsednica družbe APT Caterina Belletti in generalni direktor APT Luca Di Benedetto so včeraj podpisali pismo o nameri, s katerim so postavili temelje za nadaljnji razvoj mobilnosti v Novi Gorici in Gorici. Obe podjetji si bosta v prihodnje prizadevali za implementacijo izključno zelenih vozil v obeh mestih, ki bosta leta 2025 skupaj postali ...