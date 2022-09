Navijačem bodo na svetovnem nogometnem prvenstvu točili tudi alkoholno pivo RTV Slovenija Navijači z vstopnicami bodo na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju le lahko prišli do osvežilnega vrčka. Kljub strogim omejitvam bo to mogoče tri ure pred in uro po tekmi. Na tribunah bo mogoče piti le brezalkoholno različico.

