Spet cilj v klanec in nova priložnost za Rogliča SiOL.net Na 77. Dirki po Španiji je na vrsti 14. etapa, dobrih 160 kilometrov dolga preizkušnja s startom v Montoroju in s ciljnim vzponom prve kategorije na Sierra de la Panderi. Primož Roglič (Jumbo-Visma) ima novo priložnost, da se v skupnem seštevku približa vodilnemu Remcu Evenepoelu (Quick-Step Alpha Vinly), a je ta do zdaj na takšnih etapah odbil vse napade. Mu bo uspelo tudi tokrat? Začelo se bo ob 13.05.

