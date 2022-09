Predsedniški kandidati zgroženi nad prednostjo Pirc Musarjeve SiOL.net Na novico, da ministrstvo za notranje zadeve poziva upravne enote in nekatera ministrstva, naj v uradnih prostorih objavijo naslov, na katerem predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar zbira podpise volivcev, so se odzvali tudi njeni protikandidati, ki enako kot ona zbirajo podpise volivcev. Nina Krajnik je dejala, da gre za politični škandal in Pirc Musarjevo pozvala k umiku kandidature. Nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl pa je potezo Pirc Musarjeve označil za moralno sporno početje, delovanje MNZ pa za zlorabo.

