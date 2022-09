VN San Marina: prevlada Ducatija tudi v kvalifikacijah, Miller do 'pola' 24ur.com Pred nedeljsko štirinajsto preizkušnjo motociklistične sezone, šlo bo za VN San Marina v Misanu, so na vrsti kvalifikacije vseh razredov. Pred tem so se dirkači "ogrevali" na tretjem in četrtem prostem treningu. V najšibkejšem razredu moto3 si je najugodnejše izhodišče za nedeljsko dirko pridirkal turški predstavnik Deniz Öncu, iz prve vrste bosta krenila še Daniel Holgado in Diogo Moreira. V kra...

Sorodno



























Oglasi