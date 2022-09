Kraljica Serena odhaja: 'Hvala za vse, kar si naredila' 24ur.com Ameriška teniška igralka Serena Williams je po porazu proti Avstralki Ajli Tomljanović na odprtem prvenstvu ZDA čustveno pomahala tenisu v slovo. Štiridesetletnica, ki je svoj prvi dvoboj odigrala leta 1995, je mirno odkorakala do mreže in pomahala na vse strani stadiona Arthur Ashe, medtem ko je iz zvočnikov donela pesem "The Best".

