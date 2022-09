Slovenske odbojkarice še tretjič na EP zurnal24.si Slovenske odbojkarice so se tretjič v zgodovini uvrstile na evropsko prvenstvo. To jim je uspelo že dva kroga pred koncem kvalifikacij, potem ko so v Bakuju še četrtič zmagale. Azerbajdžan so po odlični predstavi premagale s 3:1 (11, -19, 18, 21).

