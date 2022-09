Britanci v pričakovanju novega premierja ali premierke 24ur.com Bo Borisa na premierskem stolčku zamenjal Rishi ali Liz? Člani konservativne stranke so že oddali svoje glasove, kdo jih je dobil največ in bo torej prevzel vodstvo stranke in posledično tudi države, pa bo znano v ponedeljek. A mnogi torijci menijo, da nihče od kandidatov ni primeren za to mesto.

