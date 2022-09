Ob 15.25 so v naselju Selovec, občina Dravograd, gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu nudili pomoč reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem pri oživljanju in prenosu obolele osebe do helikopterja. Vojaški helikopter z dežurno ekipo HNMP na krovu je obolelo osebo prepeljal v UKC Maribor, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.